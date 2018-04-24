الرياض 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واس

استقبل معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل في مكتبه، اليوم، وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية الدكتور ناصر بن صالح الحجيلان يرافقه كل من المشرف العام على تقنية المعلومات الدكتور عبدالله بن إبراهيم العثمان، والمستشار الإعلامي والثقافي عبدالله بن حسن الكناني، ومدير إدارة النشر الإلكتروني محمد بن أحمد آل مرعي، ومدير إدارة الصحافة عبدالمحسن بن ناصر العتيبي.

ورحب معالي الدكتور أبا الخيل بالجميع في رحاب الجامعة، مشيدا بجهود الوزارة وحرصها على تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة بما يخدم الدين والوطن ويحقق تطلعات ولاة الأمر وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-.

وأشار إلى أن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بيت خبرة في نشر مبادئ الإسلام السمحة البعيدة عن الغلو والتطرف وتعزيز قيم المواطنة الصالحة، مبدياً استعداد الجامعة لفتح آفاق تعاون مشترك في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية بما يخدم كلا الجانبين.

من جانبه، شكر وكيل وزارة الثقافة الإعلام للشؤون الثقافية، معالي الدكتور أبا الخيل على حسن الاستقبال، منوها بجهود الجامعة على المستويين المحلي والدولي ودورها في ايصال الصورة الصحيحة للإسلام ، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من قدرات الجامعة وخبراتها في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية.

حضر الاستقبال عدد من المسؤولين في الجامعة.

يذكر أن الوفد قام بزيارة مقر الإدارة العامة للإعلام الجامعي، ومقر قناة الجامعة، اطلع خلالها على امكانيات الجامعة في المجال الإعلامي والنشر الإلكتروني.

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18:08ت م