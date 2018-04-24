الدمام 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسأقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية اليوم, ورشة عمل تدريبية تحت عنوان " تطبيقات وتنظيمات الرفق بالحيوان واللوائح المنظمة له ", وذلك لتأهيل 27 ضابطاً للرفق بالحيوان من العاملين بقطاع إدارات الثروة الحيوانية التابعين للفرع, وذلك بالقاعة الرئيسة بفرع الوزارة .يذكر أن هذه الورشة هي الأولى على مستوى المنطقة من سلسلة ورش, وتستهدف عدة فئات من مختصين ومهتمين بالرفق بالحيوان بالتعاون مع الجمعية السعودية للرفق بالحيوان, وامتداداً للمعارض التثقيفية التي أقيمت للتعريف بنظام الرفق بالحيوان بالمنطقة, كما سيكون هناك متابعة مستمرة من قبل قسم الرفق بالحيوان بالشرقية لجميع الإساءات للحيوانات في البيئة الصحراوية أو الزراعية أو الممارسات الخاطئة من هدم البيئة البحرية والتعرض للثروة السمكية, وكذلك الطيور المهاجرة, بالإضافة إلى الإساءة إلى الحيوانات الفطرية وغيرها, وذلك بالرفع للوزارة لإصدار العقوبات بحق المخالفين.// انتهى //18:09ت م