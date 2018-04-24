السيح 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واس‏تنظم إدارة تعليم الخرج غداً, حملة للتبرع بالدم، ‏بالتعاون مع مستشفى الملك خالد, ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمدينة السيح، ضمن حملة 100 يوم للتبرع بالدم, وذلك في مبنى الإدارة بحي النزهة شرق السيح.ودأبت إدارة تعليم الخرج على تنظيم حملات التبرع بالدم بصفة شبه دورية, رغبة منها في تقديم الدعم لمؤسسات المجتمع, وإسهاماً في خدمة أبناء الوطن الذين يحتاجون المساعدة في هذا الشأن وهو ما يتوافق مع ثوابت ديننا الحنيف الذي حث على التعاون والتآزر والتآلف وفعل الخير ، وإتاحة الفرصة لمنسوبي الإدارة لدعم مستشفيات المنطقة بكميات من الدم لصالح المرضى ، ولدعم مستشفيات منطقتي مكة المكرمة, والمدينة المنورة, وتعزيز مخزونهما في موسم العمرة والزيارة.// انتهى //18:13ت م