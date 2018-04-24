مكة المكرمة 8 شعبان 1439هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسنقل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز الاجتماع الخاص بمشروع تطوير نقاط الفرز بمداخل العاصمة المقدسه من مكتبه بمكة إلى واحدة من نقاط الفرز الخاضعة للتطوير.وتخلل الاجتماع الذي كانت محطته الأولى مكتب سموه , الاطلاع على مخططات المشروع التي قدمتها شركة عمرانيون، وأبدى سموه عليها عدة ملاحظات على الخرائط والتصاميم، دعت إلى اتخاذ سموه قراراً بالانتقال مباشرة إلى إحدى مواقع المشروع التي طابق فيها سموه المخططات ميدانياً بحضور ممثلي الجهات ذات العلاقة.واستمع سموه خلال زيارته الميدانية لنقطة الفرز التي ستشهد التطوير والواقعة على طريق جدة - مكة السريع إلى شرح عن مكونات المشروع الهادف لتسهيل حركة نقل الحجاج من وإلى مكة المكرمة وتقليص وقت انتظار الحافلات كذلك تحسين الصورة البصرية لنقاط الفرز ، إذا يحوي المشروع مسارات للحافلات، و مقار للجهات الحكومية ذات العلاقة ومراكز استقبال وأخرى للتوديع ، إضافة لنقاط فرز ومبان سكنية وحجز سيارات ، ومساجد ومرافق خدمية متنوعة.وستشمل مشاريع التطوير ايضا مراكز فرز الشميسي والنوارية حيث تم الانتهاء من وضع التصاميم الخاصة بها.يذكر أن سمو نائب أمير المنطقة تفقد قبل موسم حج العام الماضي مراكز فرز الحجاج، ووجه بتطويرها بما يضمن سهولة الحركة وتسهيل الإجراءات، مع مراعاة أن تكون هذه المراكز واجهة حضارية للعاصمة المقدسة.// انتهـى //18:14ت م