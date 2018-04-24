رفحاء 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسدشنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الحدود الشمالية أمس الأول , مشروع التنقيب الأثري في موقع زبالا الأثري 25 كيلو مترا جنوب محافظة رفحاء، الذي يُعد من أهم مستوطنات(طريق الحج الكوفي) درب زبيدة التاريخي .ويعود تاريخ زبالا إلى ما قبل العصر العباسي، حيث وصلت أوج اتساعها في العصر العباسي المبكر واحتفظت زبالا باسمها حتى الوقت الحاضر .ومن نتائج المسح والتنقيب الأثري توثيق الموقع، وحصر الوحدات المعمارية، كما ينتشر على سطحه عدد غير قليل من كِسر الأواني الفخارية والزجاجية .وشرع الفريق العلمي بالتنقيب في موقع زبالا برئاسة مدير إدارة الأبحاث الأثرية العلمية في قطاع الأثار عبدالعزيز العريني، بمشاركة رئيس قسم العناية بالتراث الوطني سمير محمد التواتي والفريق العلمي المتخصص بالآثار والتنقيب .وأوضح مدير عام الهيئة محمد بن عبدالرحمن الزمام، أنه بناء على توجيه سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بدأ فريق التنقيب في زبالا للموسم الثالث، وأن النتائج في الموسمين السابقين أسفرت بالكشف عن منشآت معمارية، وبعض الأواني الفخارية والزجاجية والمعدنية، التي كانت تستخدم في السابق، متأملًا في نتائج ومكتشفات جديدة هذا الموسم بناء على ماتم إكتشافه في المواسم السابقة . // انتهى //18:17ت م