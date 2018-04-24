الرياض 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واستعقد وزارة الشؤون البلدية والقروية غداً الورشة التحضيرية لمشروع البلدية الإلكترونية عبر بوابة بلدي بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) بحضور معالي الوزير عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، في الديوان العام للوزارة بالرياض.وتهدف الوزارة من خلال إقامة هذه الورشة إلى استكمال تفعيل بوابة بلدي للخدمات الإلكترونية في جميع الأمانات والبلديات، والسعي لمواءمة ماتقدمه البوابة من خدمات بلدية مع متطلبات التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020 في تقديم خدمات ميسرة وذات جودة عالية، وترتكز بوابة بلدي على تقديم خدمات إلكترونية متكاملة على كافة المستويات الإجرائية والتفاعلية والمعلوماتية للمستفيدين، بحيث تغني المستفيد عن الحاجة إلى زيارة الأمانات أو البلديات للحصول على الخدمة البلدية وتسهم في خفض المدد الزمنية للحصول على التصاريح ، كما سيتم من خلال هذه الورشة وضع الخطط والمنهجيات لتقييم شامل للخدمات الإلكترونية البلدية، للوصول بها إلى مرحلة من النضج تتماشى مع المعايير الفنية لبرنامج (يسر)، مما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية.يذكر أن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، داعم استراتيجي للجهات الحكومية في مشاريع التحول الرقمي، وذلك بتقديم الاستشارات التقنية لتقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين، بما يتماشى مع تطلعاتهم ووفق أعلى درجات الأداء والموثوقية، كما يقوم البرنامج بدور الممكّن والمحفز لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، وتحد من المركزية في تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية بأكبر قدر ممكن، مع وضع الحد الأدنى من التنسيق بين الجهات الحكومية.// انتهى //18:17ت م