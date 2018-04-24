بيروت 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف ، احتياجها مبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي لاستمرار دعمها للأطفال السوريين داخل سوريا والنازحين إلى الدول المجاورة .وأفادت اليونيسف في بيان وزع عن مكتبها في بيروت ، أن إعلان الاحتياج جزء من نداء الأمم المتحدة لعمليات الطوارئ التي قدمتها وستقدمها في عام 2018 داخل سوريا والدول المجاورة ، لافتاً إلى أن اليونيسف تلقت حتى الآن أقل من نصف احتياجاتها التمويلية.وشدد بيان اليونيسف على أن حوالى 8.5 ملايين طفل في سوريا والدول المجاورة يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بعد ان اضطرت عائلات بأكملها إلى الفرار من العنف تاركة وراءها ممتلكاتها.// انتهى //18:18ت م