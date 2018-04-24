الرياض 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بمكتب سموه بقصر الحكم اليوم معالي أمين منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس وأعضاء مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير الذين قدموا لسموه التقرير السنوي للشركة .وجرى خلال الاستقبال مناقشة مشروعات شركة الرياض للتعمير في المنطقة وأدوارها الاستثمارية والتنموية .// انتهى //18:19ت م