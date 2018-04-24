دبي 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسأطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المتحف الافتراضي، لمعرض روائع آثار المملكة عبر العصور، وذلك في جناح المملكة في معرض ملتقى سوق السفر العربي بدبي، والذي تنظمه هذا الاسبوع بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشركات السياحة والسفر السعودية .وخصصت الهيئة ركنا لهذا المعرض الذي تنفذه الادارة العامة لتقنية المعلومات في الهيئة، ضمن برامجها التقنية للتعريف بأنشطة الهيئة ومشاريعها المختلفة .ويتمثل المتحف الافتراضي لمعرض روائع آثار المملكة عبر العصور، في اتاحة المجال للاطلاع على القطع الاثرية من خلال تقنية الواقع المعزز وتقنية الواقع الافتراضي، والتي تتيح استعراض القطع من خلال الاجهزة الذكية والجوال، حيث تم العمل على اصدار تطبيق الكتروني يمكن المتصفح من الاطلاع على القطعة الاثرية من مختلف الزوايا، كما تم اصدار كتاب يضم عددا من صور القطع الاثرية، بحيث يتم تحميل التطبيق من خلال الباركود الظاهر في الكتاب، ويتم استعراضها عبر التطبيق، بالاضافة إلى امكانية الاحتفاظ بالقطع في تطبيق السناب شات .ولقى المعرض إقبالا كبيرا من زوار جناح المملكة في معرض ملتقى سوق السفر العربي بدبي، الذين أبدوا إعجابهم بالمعرض، واصفين تقنياته بالمبهرة والرائعة والجديدة، خاصة وأنها تعرض بمجموعة من أندر القطع الاثرية السعودية .وذكر مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالهيئة مسعر المسعر، أن تفعيل التقنيات الحديثة لخدمة السياحة والتراث الوطني هو تحقيق لرؤية رئيس الهيئة صاحب السمو الملكي سلطان بن سلمان بإبراز الآثار في المملكة العربية السعودية عن طريق العديد من المنصات التقنية لجذب المزيد من الاهتمام لهذا الإرث التاريخي الذي تمتاز به المملكة العربية السعودية .وأشار المسعر إلى أن المتاحف الوطنية بمختلف مناطق المملكة ستحتوى على قاعة خاصة بروائع آثار المملكة العربية السعودية باستخدام هذه التقنيات، التي يتم عرضها لأول مرة في جناح المملكة في معرض ملتقى سوق السفر العربي .يشار إلى أن معرض روائع آثار المملكة عبر العصور الذي استضافه 12 متحفا عالميا في أوربا وأمريكا وآسيا، ويقام حاليا في المتحف الوطني الياباني يضم (466) قطعة أثرية نادرة تعرّف بالبعد الحضاري للمملكة وارثها الثقافي والتاريخي، وما شهدته أرضها من تداول حضاري عبر الحقب التاريخية المختلفة، حيث تغطى قطع المعرض الفترة التي تمتد من العصر الحجري القديم (مليون سنة قبل الميلاد) منذ عصور ما قبل التاريخ، إلى العصور القديمة السابقة للإسلام، ثم حضارات الممالك العربية المبكّرة والوسيطة والمتأخرة، مروراً بالفترة الإسلامية والفترة الإسلامية الوسيطة، حتى نشأة الدولة السعودية . // انتهى //18:26ت م