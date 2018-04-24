الرياض 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسيشارك مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، في الاحتفاء باليوم العالمي للمتاحف، الذي يصادف يوم 25 أبريل من كل عام؛ حيث سيتم فتح متحف الفيصل للفن العربي الإسلامي التابع للمركز في الرياض بصورة استثنائية حتى الساعة التاسعة مساءً .وأوضح الأمين العام للمركز الدكتور سعود السرحان، أن المركز يحرص على المشاركة في الفعاليات الثقافية التي تسهم في توعية وتثقيف المجتمع، ومنها اليوم العالمي للمتاحف، مبيناً أن المركز يهدف من خلال مشاركته في هذه الفعالية إلى التوعية المتحفية للمجتمع، وتأكيد دور ورسالة المتاحف في التعريف بالتراث وحفظه، ودعم الصورة الذهنية عن المتاحف لجميع أفراد المجتمع، وتعزيز العلاقة بين المتحف والمجتمع .وأبان الدكتور السرحان أنه إلى جانب فتح أبواب متحف الفيصل للفن العربي الإسلامي، حتى الساعة التاسعة مساءً، فإن برنامج احتفاء المركز باليوم العالمي للمتاحف سيتضمن معرض المخطوطات العلمية، كما سيشهد الافتتاح توزيع كتيبات تعريفية عن المتحف والمركز ومخطوطاتهما النادرة، إضافة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تنظيم رحلات للجمهور، ونقلهم في حافلات مخصصة إلى المتحف بالرياض .وذكر السرحان أن متحف الفيصل يهدف إلى الإسهام في التعريف بالجوانب المشرقة للحضارة الإسلامية التي تتميز بتعدد المجالات، واتساع الرقعة الجغرافية، والامتداد الزمني، وأيضاً حفز الأجيال المسلمة إلى استلهام تاريخها، والوعي بحضارة أمتها، وربط مستقبلها بماضيها .يشار إلى أن المتحف يشتمل على نماذج متنوعة من الفن العربي الإسلامي تمثل أنماطاً مما كان يُتَعامَل به في المجتمعات الإسلامية عبر القرون؛ حيث يضم أكثر من 200 قطعة تراثية نادرة تغطي مدة ما بين القرن الثاني والقرن الرابع عشر الهجري، وتتنوع بين..المصاحف المخطوطة، والأدوات المنزلية، وآلات القتال والحرب، وأدوات صناعة الكتب وفنونها، والآلات الطبية، والمسكوكات والمعادن المزخرفة، والفخاريات، والخشبيات، والمنسوجات .ويُقدّم المتحف فرصة ثمينة للتعرف إلى التراث والفن العربي الإسلامي الأصيل، بتقديمه نماذجَ فريدة من المجموعة الفنية الخاصة التي يقتنيها المركز، والتي تُعرض في قاعتين؛ تحتوي الأولى على قطع تراثية نادرة من الفنّ العربي الإسلامي، في حين تحتوي الأخرى على مجموعة فريدة من المصاحف المخطوطة والمطبوعة، تحت اسم "مصاحف الأمصار" التي يعود بعضها إلى العصور الأولى للإسلام؛ حيث تشتهر هذه المصاحف بتنوّعها من حيث بلد المنشأ والحجم، وندرة ونفاسة كثيرٍ منها، وقِدَم تاريخها، وإتقان الخطّ والزخارف فيها .// انتهى //19:00ت م