عمّان 8 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسبدأت اليوم في العاصمة الأردنية عمّان اليوم، أعمال ندوة كبار القادة على هامش تمرين الأسد المتأهب 2018 بحضور مدير التدريب في القيادة المركزية الأمريكية اللواء جون مووت وكبار القادة العسكريين من الدول المدعوة للمشاركة في التمرين .وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردني الفريق الركن محمود فريحات في تصريح صحفي : إن تمرين الأسد المتأهب والندوات المرتبطة به يساعد بشكل كبير على تبادل الخبرات والأفكار، وتظافر الجهود والتنسيق المشترك التي تؤكد على عمق العلاقات التي تربط بين الدول المشاركة .ودعا مدير التدريب في القيادة المركزية الأمريكية اللواء جون مووت إلى ضرورة اغتنام مثل هذه الفرصة لتطوير العمل المشترك في جميع الظروف وبجميع أنواع الدفاع الأرضي والجوي والبحري والالكتروني .// انتهى //19:13ت م