رام الله 8 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسأدان مجلس الوزراء الفلسطيني الإعدامات الميدانية، وعمليات القنص والقتل العمد، التي تنفذها قوات الاحتلال بدمٍ بارد وبحجج واهية، وبتعليمات مباشرة من قادته وحكومته، بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، كما أدان المجلس تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي وتهنئته لجنود الاحتلال على قنصهم الأطفال الفلسطينيين بدم بارد .وعد المجلس أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي، وطالب المجلس المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل أمام كل جرائم دولة الاحتلال وانتهاكاتها بحق المتظاهرين المسالمين، وشدد على مواصلة الشعب الفلسطيني فعاليات مسيرة العودة وصولًا إلى المسيرة الكبرى في ذكرى النكبة السبعين .وثمّن المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم في مدينة رام الله موقف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط "نيكولاي ملادينوف"، ومطالبته بفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة، وجدد المجلس مطالبته للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل وشامل في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال .// انتهى //19:13ت م