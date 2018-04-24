عام / الأمن التونسي يلقي القبض على عناصر متطرفة
الثلاثاء 1439/8/8 هـ الموافق 2018/04/24 م واس
تونس 8 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واس
ألقى الأمن التونسي القبض على ثلاثة عناصر متطرفة بمناطق نابل وغار الدماء على الحدود الشمالية مع الجزائر وفي سوسة يشتبه في انتمائهم لشبكات إرهابية .
وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم أن العناصر الثلاثة وبينهم فتاة اوقفوا على ذمة التحقيق والقضاء ، كما تم القبض على عدد من العناصر المتعاونين معهم .
وأضاف البيان أن التحقيق في انفجار منزل بمدينة قليبية جنوب شرق العاصمة التونسية أفاد بأن صاحبه اعترف بصنع قنبلة تقليدية الصنع انفجرت داخل المنزل تاركًة مخلفات مادية .
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19:14ت م