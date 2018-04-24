إسلام آباد 8 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسلقي خمسة من عناصر الشرطة الباكستانية مصرعهم فيما أصيب سبعة آخرون جراء هجوم انتحاري استهدف اليوم سيارة للشرطة في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان .وأوضحت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني في بيان أن انتحاريًا فجر نفسه بالقرب من سيارة للشرطة على الطريق المؤدي إلى المطار في مدينة كويتا ما أدى إلى مقتل خمسة من عناصر الشرطة وإصابة سبعة آخرين تم نقلهم إلى المستشفى .وأضاف أن انتحاريين آخرين حاولا الهجوم على سيارتين للقوات شبه العسكرية، ولكن قوات الأمن تمكنت من القضاء عليهما بإطلاق النار قبل وصولهما إلى هدفيهما ، مبينًا أن قوات الأمن الباكستانية قامت بتطويق المنطقة وشنت عملية تمشيط للبحث عن أي عناصر أخرى على صلة بالانتحاريين .ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية، وتم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات مدينة كويتا .// انتهى //19:22ت م