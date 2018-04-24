صامطة 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسافتتح مدير مكتب التعليم بمحافظة صامطة الدكتور علي عطيف ، اليوم ، فعاليات الأسبوع العربي الثالث والأربعين للصم تحت شعار "توظيف الصم في المجتمع والحد من بطالتهم" ، وذلك بمقر مدرسة القرعاوي الثانوية .وألقى الدكتور عطيف ، خلال الحفل المعد بهذه المناسبة ، كلمة أبرز فيها مكانة هذه الفئة الغالية ودورها وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ، على تعليم طلاب الأمل ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم.وفي ختام الحفل كرم مدير مكتب تعليم صامطة ، طلاب الأمل والمعلمين , حاثًا إياهم على مضاعفة جهودهم.ويعد أسبوع الصم العربي الذي يستأنف في العشرين من شهر أبريل من كل عام , فرصة للتعريف بمكانة هذه الفئة الغالية ويحتوي على فعاليات يومية تشمل الزيارات للمرافق الحكومية الرسمية والأهلية وإقامة نشاطات رياضية وترفيهية. // انتهى //19:31ت م