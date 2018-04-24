وادي الدواسر 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسدشن محافظ وادي الدواسر رئيس لجنة التنمية السياحية عبدالله بن سليمان المبارك اليوم انطلاقة حملة تضافر الجهود لإزالة التلوث البصري بالمحافظة , التي تنظمها لجنة التنمية السياحية ، بالتعاون مع بلدية المحافظة والتعليم وعددٍ من الجهات ذات العلاقة، تحت شعار " معاً .. لأجل نظافة وادينا " .وأكد محافظ وادي الدواسر خلال التدشين أهمية الحد من التلوث البصري ، الذي هو مسئولية الجميع متى أدركوا أضراره ويتطلب مساهمة الجهات الرسمية والأهلية والأفراد في توفير البيئة السليمة والملائمة ، مشيراً الى ان تلك المبادرة تهدف الى الاهتمام بنظافة المحافظة والعناية بجمالها ورونق شوارعها وميادينها ، ولتحقيق التطلعات التي وردت في رؤية المملكة 2030 ، والتي تضمنت في اولوياتها بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحّي، ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية وجاذبة .من جهته أفاد رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد الحويطي ان البلدية ستساهم بفاعلية في هذه الحملة ضمن تكريس جهودها في حملة إزالة التلوث البصري الذي أطلقته أمانة الرياض, من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة فيما من شأنه انجاح الحملة وتحقيق أهدافها المنشودة .وأوضح أمين لجنة التنمية السياحية متعب بن قويد أن فعاليات الحملة تتضمن مسابقات تهدف إلى بث روح التنافس بين المجتمع في إزالة التلوثات البصرية والمشاركة في المحافظة على نظافة مجتمعهم ، وقد تم رصد جوائز قيمة لها بالتعاون مع بلدية المحافظة .// انتهى //19:38ت م