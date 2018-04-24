الحقو 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسأنهى المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الحقو التابع لمحافظة بيش كافة استعداداته لتنفيذ برنامجه السنوي " إفطار صائم , الذي ينفذه المكتب خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1439هـ .وأوضح مدير المكتب احمد الصعدي, أن المشروع الخيري الذي دأب المكتب على تنظيمه سنوياً, يستهدف الجاليات المقيمة بالمحافظة, سعياً لترسيخ سنة التكافل الاجتماعي من خلال إطعام الطعام، وإدخال الفرح والسرور في نفوس الصائمين والمنتفعين من المشروع، لدعوة وتعليم الجاليات بأمور دينهم، إضافة إلى نشر المحبة والتعاطف بين المسلمين, مبيناً أن المكتب سينفذ خلال الشهر الفضيل مشروع سفرة الوالدين بقيمة 300 ريال عن 30 صائما ، حيث تم تحديد 10 ريالات قيمة وجبة الإفطار في اليوم الواحد.// انتهى //19:41ت م