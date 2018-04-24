القاهرة 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسنظمت جامعة الدول العربية ممثلة بقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة اليوم ندوة بعنوان " الاستيطان الاستعماري في أرض فلسطين المحتلة"، بمشاركة الأمين العام المساعد السفير سعيد أبوعلي، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، وعدد من مندوبي الدول العربية المعتمدين بالجامعة.واستعرض الوزير عساف خلال الندوة ، الأسس والإجراءات التي يجب اتخاذها لمواجهة موجة الاستيطان، مقدماً أرقاماً وإحصائيات عن التهجير القسري الذي تقوم به إسرائيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني، كما بين أن هناك 11 كتلة وبؤرة استيطانية تفصل الأراضي الفلسطينية.وأكد الوزير الفلسطيني ، خطورة القرار الأمريكي بالقدس وتداعياته الخطيرة، مشدداً على أن إسرائيل دولة خارجة على القانون الدولي، وأنها بنيت على أيديولوجية استيطانية ، وأن الصمود والثبات والمواجهة هي الأساس لمواجهة هذا الاستهداف.ونبه الوزير "عساف"، إلى أن الاستيطان نجح في تحويل القدس العربية الإسلامية إلى مدينة طرد وفصل وتقسيم للضفة الغربية ومن مدينة للسلام لمدينة تحارب كل ما هو عربي إسلامي أو مسيحي.من جانبه أكد سفير دولة فلسطين لدى القاهرة ومندوبها بالجامعة العربية دياب اللوح، رفضه لأي خطة سياسية من الجانب الأمريكي أو غيرة لا يتضمن فيها القدس واللاجئين.// انتهى //19:43ت م