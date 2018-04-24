جيزان 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسحصدت كلية العلوم والآداب بمحافظة العارضة التابعة لجامعة جازان ، ثلاث جوائز متفرقة في الدورة الأولى لجائزة محافظة العارضة للتميز للعام الحالى 1439هـ ، في إنجاز جديد يسجل للجامعة عبر مخرجاتها المتميزة في المجالات كافة.وعبرت عميدة الكلية ميسون بنت محمد شتيفي ، عن سعادتها بحصول الكلية على ثلاث مراكز بجائزة العارضة للتميز فى دورتها الأولى للعام الحالى 1439هـ، مؤكدة أن حصول الكلية على هذه المراكز جاء بفضل الله تعالى أولاً ، ثم بالدعم المتواصل والمستمر من معالى مدير الجامعة الدكتور مرعي القحطاني الذي لم يتوانَ في تقديم الدعم للكلية بمختلف مجالاتها وتخصصاتها العلمية وهو ما انعكس على المسار التعليمي والأكاديمي.وكانت كلية العلوم والآداب بالعارضة قد حققت جائزة الأداء المتميز​ ​فرع المؤسسات ​، فيما فازت عميدة الكلية في فرع القائد المتميز ، بالإضافة إلى المركز الأول في فرع التفوق الدراسي. // انتهى //19:52ت م