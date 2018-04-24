أملج 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسأقيم أمس ، حفل تخريج الدفعة الخامسة من طلبة الثانوية الأهلية بمحافظة أملج ، بحضور وكيل المحافظة مسعود بن مُسلّم الجهني ومدير مكتب تعليم المحافظة هاشم محمد ناصر الشريف, ورئيس المجلس البلدي اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز بن محمود الجهني, ومدير عام مدارس أملج الأهلية حامد عايش الحمدي, وعدد من أولياء الأمور والضيوف الحفل والطلاب ، وذلك بقاعة الندوات بإسكان مؤسسة الملك عبدالله .وقد بدئ الحفل المعد لهذه المناسبة بالقرآن الكريم, ثم قدم عرض مرئي عن مشاركات المدرسة في الأعمال التطوعية والأسابيع الدورية كأسبوع الشجرة, والمرور, ونظافة الشواطئ, وزيارات المدرسة لجهات تعليمية أخرى.وفي ختام الحفل, سلّم وكيل المحافظ الشهادات للمعلمين المتميزين وتوزيع الدروع على الطلاب الخريجين والجوائز النقدية للطلاب المتميزين.// انتهى //19:52ت م