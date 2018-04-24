الرباط 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسانطلقت اليوم بمدينة مكناس المغربية فعاليات الدورة الثالثة عشرة للمعرض الدولي للزراعة والتي تستمر على مدى ستة أيام بمشاركة 1400 عارض من 70 دولة، وبحضور العديد من وزراء الزراعة من الدول المشاركة.ويعتبر المعرض، مناسبة للمهنيين لعرض منتجاتهم، وتقديم آخر المبتكرات في المجال الزراعي سواء على مستوى المكننة أو طرق التثمين والتعليب والتسويق والصناعة الغذائية، وتربية الدواجن والمواشي والأبقار.وستقام على هامش المعرض حوالي 32 ندوة يشارك فيها مجموعة من الخبراء والباحثين المختصين، إضافة إلى إبرام اتفاقيات بين عدة دول لتعزيز تعاونها في المجالات المرتبطة بالزراعة.// انتهى //20:54ت م