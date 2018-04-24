جدة 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة , حضر صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، محافظ جدة، اليوم حفل تخريج (٤٦٠٠ ) متدرب ومتدربة ، من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم العالي والدبلوم بمختلف التخصصات التقنية ، والفنية ، والهندسية، بعد أن تم تأهيلهم بأعلى المستويات ، لخريجي وخريجات كليات التقنية والاتصالات والكليات التقنية العالمية والمعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد الشراكات الإستراتيجية بمحافظات منطقة مكة المكرمة في مقر المعهد الثانوي الصناعي بجدة.كما دشن سموه فعاليات لقاء التوظيف الموحد ، وتجول في معرض مركز الموهوبين التقنيين ، مستمعاً لشرح عن محتويات المعرض ، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ومدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل كدسة ، وعدد من هيئة التدريب ،والمتدربين وأسرهم .ونوه معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، بالدعم غير المحدود الذي تحظى به المؤسسة ووحداتها في منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة من قبل سمو أمير منطقة مكة المكرمة ، وسمو محافظ جدة ، حرصهما الدائم على مشاركة أبنائهم المتدربين والمتدربات أفراحهم وإنجازاتهم.من جانبه حث مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة الخريجين إلى مشاركة مخلصة في تحقيق أهداف الوطن الذي يعيش اليوم نهضة شاملة وتنمية مستدامة للتسابق الحضاري نحو العالم الأول ، معبراً عن شكره وتقديره لأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريبية الذين عملوا بكل إخلاص من أجل المشاركة في إعداد الكوادر المؤهلة القادرة على المساهمة في مسيرة التنمية المستدامة ودعم اقتصاد المعرفة خدمة لسوق العمل من خلال الارتقاء بمستوى المهارات لدى الأجيال الوطنية المهنية الشابة.يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تحرص على مواكبة سوق العمل عبر تطوير وتحديث مناهجها التدريبية، حيث يعد القطاع الخاص شريكاً رئيساً في تصميم تلك المناهج، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية من الشباب والفتيات للعمل في جميع القطاعات التجارية والصناعية، لضمان الإسراع في توفير فرص وظيفية مناسبة للجنسين، بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ .// انتهى //20:58ت م