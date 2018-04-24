عام / أمطار على منطقة الباحة
الثلاثاء 1439/8/8 هـ الموافق 2018/04/24 م واس
الباحة 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واس
هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى خفيفة عَلَى أجزاء متفرقة من منطقة الباحة مصحوبة بزخات من البرد ، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمندق والمخواه والعقيق والمراكز التابعة لها ، ومنتزهات رغدان وبني ظبيان ، والأمير مشاري ، وشهبه ، والثروة الوطنية ، وبني عدوان ، ونخال الوطني ، والخلب ، والمنتزه الوطني ، والشكران , ارتوت على إثرها الأرض .
جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
// انتهى //
21:04ت م