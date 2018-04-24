تبوك 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واساعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة سموه للمزرعة النموذجية ، اليوم ، أسماء الفائزين بالجائزة في عامها السابع والعشرين ، الذي سيتم تكريمهم في الحفل الذي سيرعاه سموه في الثالث والعشرين من الشهر الجاري .وأوضح أمين عام الجائزة المهندس واصل بن حامد العمري لوكالة الأنباء السعودية، أن لجان الجائزة قامت من خلال الزيارات الميدانية إلى المزارع التي تم تسجيها للمنافسة على نيل الجائزة بالتأكد من تطبيق كافة الشروط والمعايير التي حددتها لجنة الجائزة ، مشيراً إلى أن جائزة سمو الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية انطلقت منذ سبعة وعشرين عاماً بدعم مادي ومعنوي من سمو أمير منطقة تبوك ، وحصل عليها 810 مزارعين من مدينة تبوك ومحافظات ومراكز المنطقة .وأكد المهندس العمري أن الجائزة أصبحت هدفاً لكل مزارعي المنطقة للتنافس على نيلها ، كما أنها أسهمت في النهوض بالقطاع الزراعي بالمنطقة ، منوها بدعم سمو الأمير فهد بن سلطان للجائزة ، مبيناً أن الجائزة لهذا العام متنوعة في التوزيع والحصول عليها حيث فاز بها ستة مزارعين من تبوك وخمسة مزارعين من تيماء ، ومزارعين من الديسة، ومزارعين من شرما ، ومزارع واحد من النشيفه والعصيلية وأبو راكه وأبو العجاج والكر وعينونه والفارعه وأشواق والبديع وبداء و الخريبة وأبو القزاز و بئر فحيمان .وجاءت أسماء المزارعين الفائزين وهم : ورثة إبراهيم صالح الشميمري ، وسعيد بن سعد آل بسام ، وفهد بن غصاب العنزي ، وورثة عطا الله بن علي الناجم ، وسعود بن عبدالعزيز الدوخي ، وعبدالله بن عبدالكريم المدني ، وضيف الله بن محمد الخمشي ، ورجاء بن عبدالرحمن الشمري ، ودهام بن سالم التيماني ، وسعود بن مطلق النومسي ، ومحمد بن عيد سعيد العطوي ، وعلي بن حميد العطوي ، وابراهيم بن حمدان البلوي ، وابراهيم بن مسلم العميري ، ومرزوق بن صالح البلوي ، ومحمد بن سالم النويجعي ، وسليمان بن عبدالله البلوي ، وورثة عطاالله بن سالم المشهوري ، ومحمد بن فالح البلوي ، وسالم بن بن عواد الغنامي ، وسليمان بن مريزيق العزامي ، ومحمد بن سليمان الشوامين ، وضيف الله بن عودة العطوي ، وخالد بن عيد الشوامين ، وسليمان بن علي البلوي ، وسليمان بن عياد الحويطي ، وجمعه بن عوده الزمهري ، وظاهر بن سليم البلوي ، ومحمد بن عطا الله الارينبي ، وسرحان بن خضر الحويطي .// انتهى //21:07ت م