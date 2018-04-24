الجزائر 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسالتقى رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح اليوم النائبة بالمجلس الوطني الفلسطيني انتصار الوزير رئيسة مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى الفلسطينية التي تزور الجزائر حاليًا.وتركز اللقاء على تطورات القضية الفلسطينية سيما بعد القرار الأمريكي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.وجدد المسؤول الجزائري خلال اللقاء دعم بلاده للشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة مجدداً رفض بلاده للقرار الأمريكي المشار إليه.// انتهى //21:07ت م