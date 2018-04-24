إسلام آباد 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسأكد نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان دعم الصين القوي لجهود باكستان في تعزيز السلام والتعاون الإقليمي إلى جانب جهودها في مكافحة الإرهاب.صرح بذلك خلال لقاءه اليوم وزير الخارجية الباكستاني خواجه محمد آصف على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة "شنغهادي للتعاون" في العاصمة بكين.وأضاف وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية " إن الصين تتمتع بعلاقات مثالية وقوية مع باكستان، وأن التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين يضمن الأمن والسلام الإقليمي".من جانبه، قال وزير الخارجية الباكستاني " إن مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني المشترك يعتبر نموذجاً لعمق العلاقات بين البلدين"، مؤكداً أن هذا المشروع سيعود بنتائج إيجابية على شعوب المنطقة.// انتهى //21:08ت م