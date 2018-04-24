الرياض 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسصدرت الموافقة السامية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة المناسة لـ 80 مواطناً لتبرع كل واحدٍ منهم بدمه (10) مرات وهم :ماجد خالد العتيبي ، وكيل الرقيب / فهد مطيع الرشيدي ، أحمد سعد الفريدي ، عبدالله أحمد الطرباق ، عزيز مناور الحربي ، جندي أول يحي محمد الشهراني ، الرقيب أول بحري/ عبدالله أحمد الغامدي ، ناصر جمعان العجمي ، الرقيب / تركي مطلق العتيبي ، وكيل الرقيب / حسن حسين الصعب ، وكيل الرقيب / نشمي سعد السلمي ، الرقيب أول / دخيل حامد الشهري ، محمد حمدان السفياني ، محمد مساعد الصبحي ، عبدالمجيد باقر البراهيم ، عبدالرحمن علي القرني ، خالد عيد الاحمدي ، عبدالله مريشيد الرحيلي ، سلطان عبدالله الغانم ، الرقيب أول / بندر عبدالرحمن العريني ، الرقيب/ علي محمد الحربي ، الجندي أول/ نهار ماتي العنزي ، حامد نامي المحيوي ، العريف/ علي محمد الراجحي ، وكيل الرقيب/ ماجد مسير المطيري ، النقيب/ محمد مطلق العتيبي ، الرقيب/ سعيد هادي القحطاني ، الرقيب/ عصام ساطي القثامي ، الملازم أول/ سعود فهد الظفيري ، الملازم أول/ وليد حمد العتيبي ، سعيد محمد القحطاني ، هاني معوض المحياوي ، النقيب/ تركي ناصر العتيبي ، سمير عمر أحمد ، العقيد/ محمد سليمان المطيري ، النقيب/ سلطان محماس المطيري ، وكيل الرقيب/ شجاع تركي الحارثي ، العريف/ محمد حمد حكمي ، الرائد/ ناصر علي الصليهم ، الجندي أول/ بندر سعد الجميلي ، سنيد مبيريك الحربي ، العميد / محمد أحمد عسيري ، خالد ظافر الشهري ، الرائد / عبدالمجيد محمد معمر ، العريف/ عبدالله علي الاسمري ، فهد مرجي الجابري ، أسامه حمد دغريري ، طلال محمد علي حكمي، حسن ابراهيم علي شعران ، حسن محمد علي مشرفي ، ابراهيم محمد ابراهيم عبادي ، الرقيب/ محمد علي السبيعي ، وكيل الرقيب/ سمحان محمد السبيعي ، رابح هني الرشيدي ، الجندي أول/ حمد علي البوخديم ، الرقيب/ أحمد هادي القحطاني ، العقيد/ منصور سلطان السبيعي ، نور محمد رجب عامر ، الرقيب/ محمد مزوق العتيبي ، مصطفى عايد العروي ، عبدالله زيد المحمدي ، بدر سفر الحربي ، صالح سعد السحيمي ، اسامه سالم الصاعدي ، أحمد عواد الجهني ، محمد صالح الحازمي ، احمد محمد المؤمن ، صلاح جبور الحميدي ، الرقيب / علي محمد آل عباس ، عبدالعزيز خالد الزهراني ، عبدالله صالح الغامدي ، فهد عبدالله الغامدي ، محمد سعد الخضير ، سليمان منيع المنيع ، سعد بركات المالكي ، مازن خالد النويصر ، فرحان محمد الصهيفي ، عبدالله مطر العتيبي ,// انتهى //21:10ت م