عام / جمعية تحفيظ أحد المسارحة تكرم حفظة كتاب اللـَّه غداً
الثلاثاء 1439/8/8 هـ الموافق 2018/04/24 م واس
أحد المسارحة 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واس
تحتفي الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بأحد المسارحة غدًا ، بتكريم حفظة كتاب الله والفائزين بالمسابقة السنوية ، بحضور محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي , وذلك بجامع الدحمان .
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور علي بن محمد عطيف أن التكريم يشمل 33 حافظًا وحافظة ، ممن أتموا حفظ كتاب اللـــَّه للعام الحالي ، إلى جانب تكريم 154 طالبًا من المشاركين والمتميزين في المسابقة السنوية للجمعية .
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21:11ت م