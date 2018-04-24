أحد المسارحة 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واستحتفي الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بأحد المسارحة غدًا ، بتكريم حفظة كتاب الله والفائزين بالمسابقة السنوية ، بحضور محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي , وذلك بجامع الدحمان .وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور علي بن محمد عطيف أن التكريم يشمل 33 حافظًا وحافظة ، ممن أتموا حفظ كتاب اللـــَّه للعام الحالي ، إلى جانب تكريم 154 طالبًا من المشاركين والمتميزين في المسابقة السنوية للجمعية .// انتهى //21:11ت م