مكة المكرمة 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد سلسلة من المحاضرات في المساجد والجوامع في المنطقة المركزية بجوار الحرم المكي, بمشاركة عدد من أصحاب الفضيلة والمشائخ .وتأتي المحاضرات بإشراف مركز الدعوة والإرشاد بمكة المكرمة, وتقام بعد صلاة المغرب في أيام الأثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع خلال الفترة 8 / 8 /1439هـ حتى 3 / 9 / 1439هـ.وتشمل المحاضرات " مكارم الأخلاق " للدكتور أيمن عياش بجامع الكعكي بجرول , و" تربية الأبناء على محاربة الفكر الضال " للدكتور إبراهيم بخاري بجامع الأمير متعب بجرول, و" ضرورة الأمن الفكري في المجتمع " للدكتور سامي زمزمي, و" تفسير قصار الصور من مختصر ابن كثير " للدكتور خالد با جحزر .كما ينظم المكتب في الثامن والعشرين من الشهر الجاري محاضرة بعنوان "كيف نستقبل رمضان" يقدمها الدكتور إبراهيم بخاري, بجامع حسين عرب بحي الهجرة.ويقوم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد بتوعية الحجاج والمعتمرين في منطقة الحرم المكي عبر تنفيذ العديد من البرامج العلمية والمحاضرات الإيمانية.// انتهى //21:15ت م