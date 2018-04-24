جدة 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم , اليوم اجتماعه الدوري , في جدة , برئاسة رئيس الاتحاد عادل بن محمد عزت , الذي ثمن الدعم الذي يلقاه الاتحاد من القيادة الرشيدة ، والمتابعة والاهتمام المباشرين من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ , للمنتخب الوطني من أجل إعداده للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا 2018 .واعتمد مجلس اتحاد كرة القدم , تأسيس مكتب تنفيذي للاتحاد برئاسة عادل عزت رئيس الاتحاد , على أن يفوض نائب الرئيس برئاسة اجتماعات المكتب التنفيذي في حال غيابه , وعضوية رئيس لجنة المسابقات عبدالاله مؤمنة ورئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الدكتور خالد بانصر , كما تم اعتماد اللوائح الإدارية والمالية الخاصة بالاتحاد .واطلع المجلس على آخر المستجدات في عقد شركة الاتصالات السعودية لنقل مسابقات الاتحاد السعودي في الموسم المقبل , إضافة إلى الإطلاع على عرض مقدم من إحدى الشركات الاستشارية لتطوير عمل الاتحاد ولجانه وفق أحدث التقنيات والممارسات الإدارية .واعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم , تاريخ بداية الدوري السعودي للمحترفين للموسم الرياضي المقبل الموافق 9 أغسطس المقبل 2018 م , فيما اعتمد فترتي التسجيل للاعبين المحترفين , حيث ستبدأ الفترة الأولى 1 يونيو المقبل , وتنتهي في 23 أغسطس , وتنطلق فترة التسجيل الثانية في 7 يناير 2019 , وتستمر إلى 4 فبراير 2019 .كما اطلع المجلس على آخر استعدادات المنتخب الوطني الأول , ومعسكره التحضيري في مرحلته الرابعة في إطار استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم يونيو المقبل في روسيا .// انتهى //21:23ت م