عام / تعليم الخرج يقر افتتاح ثلاث مدارس ثانوية صيفية في السيح والدلم
الثلاثاء 1439/8/8 هـ الموافق 2018/04/24 م واس
السيح 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واس
أقرت إدارة تعليم الخرج افتتاح ثلاث مدارس ثانوية صيفية للبنين بقطاعي التعليم في السيح والدلم ، لخدمة طلاب نظام المقررات والفصل الصيفي.
وأوضح مشرف نظام المقررات بتعليم الخرج عبداللطيف بن محمد المهيني أن المدارس الثانوية الصيفية تهدف إلى استثمار أوقات الطلاب خلال إجازة الصيف ، وإتاحة الفرصة للطلاب المتعثرين في النظام الفصلي وفي نظام المقررات لتجاوز مواد التعثر ، ورفع المعدل التراكمي وإكمال متطلبات التخرج .
وأفاد المهيني أنه تم تحديد مقرات المدارس في كل من ثانوية الشيخ محمد بن عثيمين في حي الريان بمدينة السيح ، وثانوية الإمام البخاري في حي الخزامى غرب السيح ، وثانوية الأمير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم .
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