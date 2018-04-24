السيح 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسأقرت إدارة تعليم الخرج افتتاح ثلاث مدارس ثانوية صيفية للبنين بقطاعي التعليم في السيح والدلم ، لخدمة طلاب نظام المقررات والفصل الصيفي.وأوضح مشرف نظام المقررات بتعليم الخرج عبداللطيف بن محمد المهيني أن المدارس الثانوية الصيفية تهدف إلى استثمار أوقات الطلاب خلال إجازة الصيف ، وإتاحة الفرصة للطلاب المتعثرين في النظام الفصلي وفي نظام المقررات لتجاوز مواد التعثر ، ورفع المعدل التراكمي وإكمال متطلبات التخرج .وأفاد المهيني أنه تم تحديد مقرات المدارس في كل من ‏ثانوية الشيخ محمد بن عثيمين في حي الريان بمدينة السيح ، ‏وثانوية الإمام البخاري في حي الخزامى غرب السيح ، ‏وثانوية الأمير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم .// انتهى //21:25ت م