الرياض 8 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018م واسصرح معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير بأنه بناء على تصريح فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في المؤتمر الصحفي مع فخامة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ، قائلاً معاليه : " إنه يجب على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأمريكية في سوريا وأن تقوم بإرسال قواتها العسكرية إلى هناك وذلك قبل أن يلغي الرئيس الأمريكي الحماية الأمريكية لدولة قطر والمتمثلة بوجود القاعدة العسكرية الأمريكية على أراضيها " .وأكد معاليه على كلام الرئيس الأمريكي أنه لو قامت أمريكا بسحب الحماية الأمريكية المتمثلة بالقاعدة العسكرية من قطر فإن النظام سيسقط هناك خلال أقل من أسبوع .// انتهى //21:34ت م