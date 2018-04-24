واشنطن 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسوصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق النووي مع إيران بأنه غير مقبول وما كان يجب أن يتم أبدًا.وحذّر ترامب خلال استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض اليوم، من مغبة استئناف طهران برنامجها النووي إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، مضيفاً أن طهران لن تقوم بإعادة تشغيل أي شيء وستواجه مشاكل أكبر من أي وقت مضى إذا فعلت عكس ذلك.وأشار ترامب إلى أنه سيتناول الملف النووي الإيراني مع الرئيس الفرنسي بقوله " لقد أبرمنا هذا الاتفاق المروع لكننا سنناقشه بشكل أكثر".// انتهى //21:45ت م