أوتاوا 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسافتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا عميد مجلس سفراء جامعة الدول العربية بكندا نايف بن بندر السديري اليوم بمركز الفنون الوطني بأوتاوا، المنتدى السنوي للمجلس التجاري العربي الكندي، بحضور وزيرة التنمية الدولية ماري كلود بيبو، ووزير التجارة الخارجية الكندي فرنسوا شامبان، وسفراء جامعة الدول العربية المعتمدين لدى كندا، وعدد كبير من رجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي والمالي.وألقى السفير السديري كلمة بهذه المناسبة تحدث فيها عن أهمية دور المجلس العربي الكندي لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وكندا لتوفير مزيداً من الفرص لفتح آفاق جديدة أمام الشركات العربية والكندية، موضحاً أن كندا من أهم الشركاء التجاريين للدول العربية.// انتهى //21:48ت م