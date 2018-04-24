القطيف 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسنفذت بلدية عنك التابعة لبلدية محافظة القطيف اليوم، جولات تفتيشية استهدفت الباعة الجائلين، تفعيلاً لمبادرة إزالة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري.وأسفرت الحملة عن إزالة عدد من مواقع الباعة المتجولين، ومصادرة 424 كرتون خضار وفواكه وتسليمها لجمعية البر بعنك.يذكر أن وزارة البلديات أعدت قائمة لبعض مظاهر التلوث البصري منها الانتشار العشوائي لعربات البيع والباعة الجائلين على الأرصفة وشوارع المدن، ووجود السيارات والمعدات التالفة والمتهالكة والمهجورة في بعض الشوارع وفي مواقف المرافق وداخل الأحياء، والكتابة على الجدران وعلى بعض اللوحات الإرشادية في الطرقات، وانتشار اللوحات الإعلانية والتجارية بشكل عشوائي غير منظم في الطرقات والميادين.// انتهى //22:02ت م