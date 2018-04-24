عرعر 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسنظمت جمعية التنمية الأسرية " ألفة "بعرعر ، اليوم ، محاضرة بعنوان "إدارة الأسرة" قدمها المشرف التربوي بتعليم الحدود الشمالية والمدرب حمود العنزي، وذلك في مجمع الأمل للصحة النفسية بعرعر .وتناول المحاضر فن قيادة الأسرة ، والذكاء العاطفي ، وتطرق إلى إدارة الأزمات الأسرية، والإدارة المالية للأسرة.وأوضحت الجمعية أنها استقطبت العديد من المختصين والمختصات في العلاقات الأسرية للاستفادة منهم في تقديم النصائح والتوجيه، وفن التعامل، وإدارة الحوار، وفن التخاطب بين الزوجين ، وغيرها من الأمور التي من شأنها أن تُنمي العلاقة الزوجية بين الطرفين .وأكدت الجمعية أنها مستمرة في تقديم برامجها للشباب والفتيات التي تهدف إلى بناء أسرة آمنة ومستقرة .// انتهى //22:04ت م