بيروت 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسافتتحت في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة في دورته الخامسة، في بيت الأمم المتحدة "الاسكوا" وسط بيروت الذين يستمر لمدة ثلاثة أيام.وناقش المنتدى سبل التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية في متابعة واستعراض تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030م، التي تم اعتمادها في عام 2015م من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بهدف القضاء على الفقر، ومكافحة عدم المساواة وتغير المناخ على مدى السنوات الـ 15 المقبلة.وتناولت المناقشات في المحور الأول من المنتدى التجارب الوطنية وتركز على التقارير الوطنية الطوعية التي تقدمها الدول إلى المنتدى العالمي، أما المحور الثاني من المنتدى العربي خصص لموضوع " الموارد الطبيعية والأجيال المقبلة والصالح العام"، الذي اعتُمد انسجاماً مع موضوع المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2018م، "التحول نحو مجتمعات مستدامة وصامدة".ويركز موضوع المنتدى العربي على أهداف التنمية المستدامة 6 و7 و11 و12 و15 و17، وهي الأهداف التي يستعرضها المنتدى العالمي هذا العام، كما تم مناقشة حلقات مختلفة ضرورة التغيير في نظم وضع الخطط والسياسات التنموية المتكاملة لجميع ركائز التنمية المستدامة، ولضمان الاستدامة والإنصاف في إدارة الموارد الطبيعية واستخدامها وتوزيعها، على نحو يخدم الصالح العام ليس الآن فقط، بل لأجيال المستقبل.// انتهى //22:19ت م