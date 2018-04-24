فيفا 08 شعبان 1439هـ الموافق 24 أبريل 2018م واسباشرت بلدية محافظة فيفا اليوم ، فتح الطرق وتنظيفها من الأتربة والأحجار ونزح تجمعات المياه وإصلاح أعطال الإنارة إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس وعصر اليوم على المحافظة ، من خلال فرق الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة لمتابعة أي مستجدات تحدث من انهيارات وانقطاع للطرق وإصلاح إنارة الشوارع وتنظيف مخلفات السيول .وأوضح رئيس بلدية المحافظة الدكتور سالم بن علي منيف أن البلدية تواصل عملها لأي طارئ عبر غرفة العمليات وفرق طوارىء تعمل على مدار الساعة وتستقبل البلاغات وتقوم بالتعامل مع أي بلاغ في حينه وفي أوقات قياسية ، حيث تنتقل المعدات مباشرة حين تلقي البلاغات .وبين أن فرق الطوارئ باشرت بعض أعطال الإنارة وتم إصلاحها كما تقوم فرق شركة النظافة بنزح المياه التي تجمعت في بعض الأماكن.// انتهى //22:22ت م