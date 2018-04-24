جيزان 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوي الشهيد, العريف علي بن حسين خلوي ، أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد أثناء أداء عمله بالحد الجنوبي في منطقة جازان.وأعرب سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز عن فخره واعتزازه بما يقدمه الجنود البواسل من تضحية في حماية حدود بلادنا الغالية، مما يؤكد صدق انتمائهم لوطنهم والذود عنه، وولائهم لقيادتهم الرشيدة - أيدها الله - .وعبَّر سموه عن بالغ تعازيه ومواساته لذوي الشهيد ، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء ، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان .// انتهى //22:32ت م