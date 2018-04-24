العيدابي 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واساستضاف مكتب تعليم العيدابي "بنات" ، اليوم ، الحفل السنوي لمشروع بناء القيم وتوجيه السلوك "قيم المرحلة الثانوية .. العمل التطوعي والمسؤولية الوطنية" الذي تتبناه إدارة تعليم صبيا ، بحضور مساعدة مدير تعليم صبيا للشؤون التعليمية حنان الحازمي ومساعدة الشؤون التعليمية بمكتب العيدابي نورة شماخي.وبينت الحازمي في كلمة لها خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة , أن المشروع في مرحلته الثانية ،استهدف مختلف مراحل التعليم العام للطلاب والطالبات لرفع مستوى السلوك والقيم لديهم وتحقيق النمو الاجتماعي للمتعلم ، من خلال تكوين الشخصية الإسلامية المتكاملة التي تتمثل بالسلوك الإسلامي النبيل قولًا وعملاً ، إضافة إلى تحقيق النمو الإيجابي للمجتمع المدرسي ، وبناء الشخصية المتكاملة للطالبات ، وتعريف الطالبات بقيم الدين الحنيف وترجمتها لسلوك عملي يستفيد منه الفرد والمجتمع.وفي ختام الحفل كرمت مساعدة مدير تعليم صبيا المدارس الفائزة التابعة لإدارة تعليم صبيا ومكاتبها بمحافظات صيبا ، والعيدابي ، وضمد ، وبيش ، والداير ، وفيفا ، والريث ، وهروب .// انتهى //22:54ت م