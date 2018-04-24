جدة 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسشهدت محافظة جدة اليوم حفل قرعة كأس العرب للأندية الأبطال2018-2019 ، برعاية معالي رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ، وحضور النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي محمد روراوه ، والنائب الثاني عبدالخالق مسعود ، ورؤساء الاتحادات الوطنية العربية ، وممثلي جميع الأندية المشاركين في البطولة، والعديد من النجوم العرب.وبدأ الحفل بعرض فيلم وثائقي يحكي تاريخ البطولات العربية السابقة والمراحل المتعددة التي مرت بها ، ثم ألقى الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم رجاءالله السلمي كلمة رحب فيها برؤساء الاتحادات الوطنية وممثلي الأندية المشاركة والحضور، رافعاً شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، على ما يجده شباب ورياضيي الوطن العربي من دعم واهتمام أثمرا مزيدًا من النجاح والاستمرار لهذا الاتحاد ، مشيرًا إلى ما يحظى به الاتحاد العربي لكرة القدم من متابعة دائمة من معالي الأستاذ تركي آل الشيخ، أسهمت في تسهيل اكتمال متطلبات إطلاق هذه البطولة، كاشفاً أنه قد تم رصد جوائز مالية لصاحبي المركزين الأول والثاني تعد الأضخم والأعلى، حيث سيحصل البطل على 6 ملايين دولار، فيما سيحصل الوصيف على مبلغ 2.5 مليون دولار.ثم ألقى مدير البطولة طلال آل الشيخ كلمة شكر فيها معالي رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ، على جهوده الحثيثة والمستمرة لتطوير كرة القدم العربية، موجهاً شكره لجميع الأندية المشاركة بالبطولة ، متمنياً أن تظهر بمستوى وتنافس يعكس الصورة الحقيقية لكرة القدم في الوطن العربي.بعد ذلك أجريت مراسم قرعة البطولة التي ستبدأ بدور الـ 32، وشارك فيها عدد من نجوم كرة القدم العربية السابقين.وتنطلق منافسات البطولة الأضخم والأكبر في شهر أغسطس القادم، وتستمر حتى شهر إبريل من عام 2019، وتم رصد جوائز مالية كبرى لهذه البطولة، ويُشارك في النسخة الجديدة من البطولة العربية 32 فريقًا، وستلعب بنظام الذهاب والإياب حتى الدور النهائي، على أن يتم تحديد فريقين من أصل 32 فريقًا من خلال الدور التمهيدي.وسبق مراسم القرعة إقامة ورشة عمل خاصة بالبطولة ، برئاسة النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، والأمين العام للاتحاد، وإداريي الفرق وممثلي الاتحادات الأهلية المشاركين في البطولة.وتم خلال الورشة شرح آلية القرعة ونظام مباريات البطولة، إضافة إلى اعتماد قائمة الفرق بـ 30 لاعبًا لكل فريق، منهم خمسة لاعبين أجانب.كما تحدد انطلاق فترة التسجيل الأولى يوم 1 يوليو المقبل وتستمر حتى يوم الـ 31 من الشهر نفسه، بحيث يتم تسجيل اللاعبين وفق نظام إلكتروني خاص بالاتحاد العربي.// انتهى //23:03ت م