الباحة 09 شعبان 1439 هـ الموافق 24أبريل 2018 م واسعقد مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة العقيق أمس ، اجتماعه الاعتيادي الثامن ، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الجمعية ، بحضور أعضاء المجلس.وتخلل الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع منها اعتماد الميزانية السنوية المالية للجمعية, وتوزيع سلات البر الرمضانية لهذا العام لعدد 1400 أسرة, وتنفيذ مشروع إفطار صائم بجوار جامع حمارس , بالإضافة إلى استئناف العمل في مبنى مشروع الصدقة الجارية رقم 2 وبدء العمل فيه , واعتماد عدد 53 شاباً وفتاة لتنفيذ دورات تدريبية لبدء الحياة الزوجية بالتعاون مع جمعية التنمية الأسرية بالباحة .//انتهى//23:18ت م