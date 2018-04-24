عام / مجلس إدارة بر العقيق يعقد اجتماعه الاعتيادي الثامن
الثلاثاء 1439/8/8 هـ الموافق 2018/04/24 م واس
الباحة 09 شعبان 1439 هـ الموافق 24أبريل 2018 م واس
عقد مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة العقيق أمس ، اجتماعه الاعتيادي الثامن ، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الجمعية ، بحضور أعضاء المجلس.
وتخلل الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع منها اعتماد الميزانية السنوية المالية للجمعية, وتوزيع سلات البر الرمضانية لهذا العام لعدد 1400 أسرة, وتنفيذ مشروع إفطار صائم بجوار جامع حمارس , بالإضافة إلى استئناف العمل في مبنى مشروع الصدقة الجارية رقم 2 وبدء العمل فيه , واعتماد عدد 53 شاباً وفتاة لتنفيذ دورات تدريبية لبدء الحياة الزوجية بالتعاون مع جمعية التنمية الأسرية بالباحة .
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23:18ت م