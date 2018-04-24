الرياض 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل تخريج مدارس الملك فيصل للعام الدراسي 1438 - 1439 ، وتكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين .وألقى مدير عام مدارس الملك الفيصل المكلف مارتن ماكلوهن كلمة أعرب فيها عن شكره لسمو نائب أمير منطقة الرياض على رعايته حفل تخريج كوكبة جديدة من طلاب مدارس الملك فيصل، منوهاً بما حققته المدارس منذ تأسيسها من إنجازات جعلها تضاهي كبر المؤسسات التعليمية محلياً ودولياً ، مقدماً تهنئته للخريجين وامنياته لهم بالتوفيق في حياتهم المستقبلة.ثم ألقيت كلمة الخريجين ، رحبوا في مستهلها براعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز، منوهين بدور المدارس في مستواهم العلمي واكتساب المهارات المتعددة لخدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم .عقب ذلك شاهد سموه عرضاً مرئياً عن المدارس وكرم المتفوقين ، كما تضمن الحفل مشاركات طلابية من المستويات الأولية والعرضة النجدية.حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وأولياء أمور الطلبة .// انتهى //23:35ت م