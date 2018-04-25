مكة المكرمة 8 شعبان 1439هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة مساء اليوم الملتقى الخامس لأمناء ومديري أندية ذوي الاحتياجات الخاصة بالعاصمة المقدسة ، والتقى سموه لاعبي الأندية الذين حققوا إنجازات وميداليات في عدد من المحافل المحلية والعالمية.

وتجول سموه في معرض أبطال الإرادة المصاحب للملتقى ، الذي تشارك فيه خمس جهات ، واستمع سموه للخدمات التي تقدمها كل جهة لذوي الاحتياجات الخاصة ، كما التقطت الصور التذكارية لسموه مع عدد من أبطال نادي مكة المكرمة والمنتخب السعودي من ذوي الاحتياجات الخاصة .

وفي ختام حفل الافتتاح كرم سموه الجهات المشاركة والرعاة .

مما يذكر أن الملتقى الذي يستمر يومين سيشهد ندوات ومحاضرات يلقيها عدد من الأكاديميين المتخصصين في مجالات ذوي الإعاقة رياضياً وثقافياً واجتماعياً تستهدف ذوي الإعاقة وأسرهم والمهتمين بهذا المجال.

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