اجتماعي / نائب أمير مكة المكرمة يفتتح الملتقى الخامس لأمناء ومديري أندية ذوي الاحتياجات الخاصة
مكة المكرمة 8 شعبان 1439هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واس
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة مساء اليوم الملتقى الخامس لأمناء ومديري أندية ذوي الاحتياجات الخاصة بالعاصمة المقدسة ، والتقى سموه لاعبي الأندية الذين حققوا إنجازات وميداليات في عدد من المحافل المحلية والعالمية.
وتجول سموه في معرض أبطال الإرادة المصاحب للملتقى ، الذي تشارك فيه خمس جهات ، واستمع سموه للخدمات التي تقدمها كل جهة لذوي الاحتياجات الخاصة ، كما التقطت الصور التذكارية لسموه مع عدد من أبطال نادي مكة المكرمة والمنتخب السعودي من ذوي الاحتياجات الخاصة .
وفي ختام حفل الافتتاح كرم سموه الجهات المشاركة والرعاة .
مما يذكر أن الملتقى الذي يستمر يومين سيشهد ندوات ومحاضرات يلقيها عدد من الأكاديميين المتخصصين في مجالات ذوي الإعاقة رياضياً وثقافياً واجتماعياً تستهدف ذوي الإعاقة وأسرهم والمهتمين بهذا المجال.
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