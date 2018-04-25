الدمام 08 شعبان 1439 هــ الموافق 24 أبريل 2018 م واسكرمت ديوانية الأطباء مساء اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية كشخصية رجل الأعمال الخيرية في المنطقة لهذا العام .كما استضافت الديوانية في لقاءها الشهري الباحثة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث والأستاذ المساعد بجامعة الفيصل بالرياض الدكتورة فاطمة الهملان لتلقي محاضرة بعنوان " المرأة في العلوم ... تحديّات وعزم ونجاح " ، بحضور أعضاء الديوانية والمهتمين في فندق كمبينسكي العثمان .وتناولت الدكتورة الهملان خلال المحاضرة تاريخ المرأة والعلوم منذ القرن الثامن عشر وحصولهن على جائزة نوبل وارتباطهن ببعض العلوم ومسيرة العلم والمرأة في المملكة .واستعرضت الدكتورة الهملان مشروعها البحثي عن سرطان عنق الرحم الذي يعد الأكثر شيوعاً عند النساء على مستوى العالم ويسبب أكثر من ربع مليون حالة وفاة سنوياً وارتباطه بفيروس الورم الحليمي البشري وطرق الوقاية منه .وقدمت عرضاً موجزاً عن جمعية رفيدة لصحة المرأة التي تهدف إلى التركيز على الصحة الوقائية للمرأة وتكوين برامج مبتكرة وذات تأثير واضح وقابلة للقياس من خلال إثراء المحتوى العربي الموثق عن صحة المرأة ونشره عبر القنوات الإلكترونية ، وتطوير المهارات والعادات الصحية من خلال برامج تدريبية مبتكرة و فعالة ، والتأثير على الممارسات والسياسات التي تخدم صحة المرأة، من خلال تقديم الدراسات والتوصيات الى أصحاب القرار .عقب ذلك أعلن القائمون على الديوانية عن تكريم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بصفته رجل الأعمال الخيرية في المنطقة لهذا العام .بعدها ألقى سمو الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز كلمة أعرب فيها عن شكره لهذا التكريم، مؤكداً أنه لم يقدم إلا ما هو مطلوب منه .وأشاد سموه بما قدمته وتقدمه الدكتورة فاطمة الهملان من أبحاث تفيد الإنسانية جمعاء وإنتقالها من التركيز على مسببات أمراض أكثر شهرة كأمراض إلتهاب الكبد الوبائي ومسبباته إلى أمراض أقل شهرة وأكثر خطراً مؤكداً أنها تمثل نموذجاً يحتذى به في بلادنا الغالية.وفي ختام اللقاء تسلم سمو أمير المنطقة الشرقية هدية تذكارية بهذه المناسبة، كما كرم سموه الدكتورة الهملان .// انتهى //00:29ت م