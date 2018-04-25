الباحة 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسحصل مستشفى الأمير مشاري بن سعود ببلجرشي على شهادة الاعتماد الصحي للمنشآت الصحية " CBAHI ", وفق معايير تحسين سلامة المرضى إضافةً إلى الخدمات الاستشارية والتعليمية التي تهدف إلى مساعدة المؤسسات الصحية على تطوير وتنفيذ حلول عملية وإدارة وتنظيم الأنشطة اللازمة لضمان الجودة العالية في تقديم الرعاية الصحية.وأوضح مدير عام الشؤون الصحيه بمنطقة الباحه الدكتور عبده بن حسن الزبيدي، أن منهجية المعايير والزيارات التقييمية للمستشفى تتوافق مع المعايير الصحية الدولية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز ما هو إلا نتاج مباشر للجهد الكبير والعمل الجماعي الذي برز من خلال العمل اليومي من قبل جميع أعضاء أسرة المستشفى وبعد عمل دؤوب من جميع الإدارات.وأفاد المدير التنفيذي للمستشفى سفير بن صالح الغامدي ، أن اعتماد المستشفى لمعايير المركز السعودي لإعتماد المنشآت الصحية CBAHI يؤكد هذا التوجه بتبني سياسات التطوير المستمر والذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من نهج إدارة المستشفى .وقال : إن حصول المستشفى على اعتماد المركز السعودي يعكس الحرص على أن يكون المستشفى دائماً في المقدمة من حيث توفير مستوى عال من الرعاية الصحية بجودة متميزة وبإشراف نخبة من الإستشاريين الأكفاء و المحافظة على دور المستشفى في ريادة القطاع الصحي بالمنطقة.// انتهى //00:46ت م