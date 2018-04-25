الرياض 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسعُقد في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض مساء اليوم، مؤتمراً صحفياً بمناسبة استضافة وزارة الثقافة والإعلام ممثلة في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض حفلين تقدمهما "دار الأوبرا المصرية" يوم غد الأربعاء وبعد غد الخميس ، بإشراف وتنظيم من الهيئة العامة للثقافة، بمشاركة أكثر من 45 عازفاً، يقدمون روائع من الفن المصري الموسيقي.ونقل المدير التنفيذي لمركز الملك فهد الثقافي إبراهيم الجابر، في مستهل المؤتمر، تحيات معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، وترحيبه بالمشاركين.من جهته، بين المستشار الإعلامي لوزيرة الثقافة المصرية محمد منير أن هذه المشاركة الثقافية لـ "دار الأوبرا المصرية" تأتي في إطار التبادل الثقافي بين البلدين الشقيقين وبين الفن العربي عموماً.وقال : نشكر كل القائمين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ويسرني أن أنقل لكم تحيات معالي وزيرة الثقافة والإعلام المصرية إيناس عبدالدايم، التي تؤكد أن التعاون الفني والثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية هو جزء من الحضارة العربية التي يجب المحافظة عليها.فيما أوضح المستشار الثقافي بسفارة جمهورية مصر العربية لدى المملكة الدكتور أشرف العزازي، أن 45 عازفاً سيشاركون في الحفل الذي يستضيفه مركز الملك فهد الثقافي بالرياض وتقدمه "دار الأوبرا المصرية"، منوهاً بأن تكون المملكة هي أول دولةً تستضيف دار الأوبرا المصرية.// انتهى //00:50ت م