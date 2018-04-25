باريس 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واستشارك اليمن في المؤتمر الوزاري الدولي لمنع تمويل تنظيم "داعش" الإرهابي والقاعدة، الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 25 وحتى 26 إبريل الجاري تحت شعار " لا مال للإرهاب " بوفد برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن المخلافي سيقدم خلال المؤتمر ورقة عمل باسم حكومة الجمهورية اليمنية حول "منع تمويل الاٍرهاب وتجربة اليمن في التصدي لآفة الاٍرهاب".وأكد الوزير المخلافي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية أن الحكومة اليمنية وضعت محاربة الاٍرهاب ومكافحة تمويله على رأس أولوياتها، وقد تحققت إنجازات عديدة بهذا الخصوص.وستتركز جلسات عمل المؤتمر على عدة محاور رئيسية أبرزها، أساليب تمويل الإرهاب والتطرف العنيف من خلال الانترنت، وغسيل الأموال ومختلف الطرق غير المشروعة، والتعاون الحكومي والتنسيق الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب (قانونياً، عملياتياً، تقنياً) ومكافحة الجريمة المنظمة لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، ومكافحة تمويل الإرهابيين بطريقة أكثر فعالية وتحديد آليات التعاون المطلوب، والأبعاد القانونية لتمويل الإرهاب.// انتهى //00:51ت م