ثقافي / المكتبة العامة بتبوك تختتم فعاليات معرض " مدائن الفن 2018 "
الأربعاء 1439/8/9 هـ الموافق 2018/04/25 م واس
تبوك 8 شعبان 1439هـ الموافق 24 ابريل 2018م واس
اختتمت المكتبة العامة بمنطقة تبوك أمس، فعاليات معرض" مدائن الفن 2018 " , الذي استمر على مدى ثلاثة أيام , بمشاركة أكثر من 45 فناناً وفنانة , وذلك في مقر المكتبة العامة بتبوك .
وأوضح مدير المكتبة العامة بمنطقة تبوك خلف العنزي، أن المعرض ضم العديد من الفنون منها الرسم التشكيلي والتصاميم اليدوية والتصوير الفوتوغرافي , مؤكداً أن المكتبة العامة حريصة على استضافة مثل هذه المعارض ودعمها التي تنمي من ثقافة المجتمع .
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