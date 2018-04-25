تبوك 8 شعبان 1439هـ الموافق 24 ابريل 2018م واساختتمت المكتبة العامة بمنطقة تبوك أمس، فعاليات معرض" مدائن الفن 2018 " , الذي استمر على مدى ثلاثة أيام , بمشاركة أكثر من 45 فناناً وفنانة , وذلك في مقر المكتبة العامة بتبوك .وأوضح مدير المكتبة العامة بمنطقة تبوك خلف العنزي، أن المعرض ضم العديد من الفنون منها الرسم التشكيلي والتصاميم اليدوية والتصوير الفوتوغرافي , مؤكداً أن المكتبة العامة حريصة على استضافة مثل هذه المعارض ودعمها التي تنمي من ثقافة المجتمع .// انتهى //00:51ت م