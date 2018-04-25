عرعر 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسانطلقت أمس فعاليات المعرض النسائي السنوي " خذي بيدي الخامس " الذي تنظمه جمعية ساعد الخيرية بعرعر وذلك في قاعة اللؤلؤة للاحتفالات بمدينة عرعر ويستمر لمدة ثلاثة أيام .وأوضحت الجمعية أن المعرض تضمن منتجات لأسر مختارة " من داخل وخارج الجمعية " ، وأركان تعريفية لمؤسسات حكومية وجهات أهلية وخيرية وصحية بمدينة عرعر , مشيرة إلى أن المعرض سجل فيه أكثر من 500 زائرة ,لافته النظر إلى أنه يوجد بالمعرض مسرح للطفل من سنة السادسة حتى الثانية عشر و حضانة للأطفال حتى خمسة سنوات .// انتهى //00:54ت م